Super Junior Ajak Penggemar Bergoyang Lewat House Party

jpnn.com, JAKARTA - Grup K-Pop Super Junior kembali hadir dengan karya terbaru mereka berjudul House Party. Video klip lagu tersebut diunggah di YouTube, Selasa (16/3).

"Guys, we are finnally back! House party with @superjunior," tulis Siwon di akunnya di Instagram.

Lagu dari album "The Renaissance" ini bernada ceria yang mengajak pendengar ikut bergoyang.

Liriknya mengangkat perasaan orang-orang yang merasa suntuk karena kebebasannya kini dibatasi yang diajak bersabar menjalani kenormalan baru.

Di pertengahan lagu, mood "House Party" berubah dari nuansa ceria penuh warna menjadi serba hitam.

Heechul tampil dan mengucapkan lirik berisi ajakan untuk menjaga diri, menahan diri dari bepergian, menjaga protokol kesehatan dan tidak berbuat sesuka hati demi kepentingan bersama.

Video klip ini memperlihatkan para anggota Super Junior bersenang-senang di dalam rumah.

Super Junior merupakan salah satu grup K-pop senior yang masih eksis di industri musik ini dibentuk pada 2005.