Superman LGBT

jpnn.com - Superman adalah manusia super dari planet Krypton yang menyamar sebagai manusia biasa dan menjadi jurnalis pada koran Daily Planet.

Superman menyamar menjadi Clark Kent yang lugu dan terkesan culun, dan jatuh cinta setengah mati kepada wartawati Lois Lane yang cantik dan cerdas.

Lois Lane melakukan liputan investigasi panjang untuk mengungkap keberadaan Superman.

Dalam beberapa kali liputan, Lois Lane menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya, tetapi mendadak Superman muncul menjadi penyelamat.

Superman adalah manusia super, otot kawat balung wesi, gagah perkasa. Lois Lane jatuh cinta kepada Superman. Sementara Clark Kent juga jatuh cinta kepada Lane. Kisah cinta segitiga yang unik dan rumit akhirnya happy ending. Kent menikah dengan Lane, they live happily ever after.

Namun, image Superman yang macho dan gagah itu sekarang hilang, diganti dengan image Superman milenial generasi baru yang beda dengan Superman generasi pertama.

Dalam komik yang akan terbit November, ada tokoh baru bernama Jon yang merupakan anak pasangan Clark Kent dan Louis Lane.

Beda dengan sang bapak yang macho, Si Jon Kent digambarkan sebagai laki-laki gay yang berpacaran dengan sesama lelaki. Jon yang juga menjadi pahlawan super, digambarkan menjalin hubungan romantis sesama jenis dengan temannya, Jay Nakamura.