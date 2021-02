Survei: 44,7 Persen Konstituen Partai Demokrat Puas dengan Kinerja Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memotret persepsi konstituen Partai Demokrat yang cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama 15 bulan pada periode kedua.

Hanya konstituen PKS di antara semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang paling rendah kepuasannya dengan kinerja Jokowi.



"Kepuasan kinerja Jokowi per segmen pemilih politik, yakni Demokrat 44,7 persen merasa puas. Sedangkan 46,1 persen tidak puas dengan kinerja Jokowi," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno merilis hasil surveinya pada Minggu (21/2) malam.



Untuk pemilih PDI Perjuangan, 88,2 persen merasa puas dengan kinerja Jokowi dan hanya 9,8 persen yang tidak puas.



Kemudian Gerindra, sebesar 51,6 persen konstituen partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu puas dengan kinerja Jokowi dan 44,2 persen merasa tidak puas.



Konstituen Golkar sendiri sebanyak 64,2 persen puas dengan kinerja Jokowi. Sisanya 33,6 persen tidak puas.



Kemudian 77,2 persen pemilih PKB menyatakan puas dengan kinerja Jokowi dan 17,8 persen mengaku tidak puas.



"Konstituen PKS, sebesar 29,8 persen puas dengan kinerja Jokowi dan 64,1 persen tidak puas," kata Adi.



PPI juga memotret persepsi pemilih per segmen partai politik lainnya di antaranya NasDem (73 puas dan 19,9 tidak puas), PAN (54,4 puas dan 39,7 tidak puas), PPP (60,7 puas dan 28,6 tidak puas), Perindo (60,7 puas dan 33,9 tidak puas, PSI (80,4 puas dan 15,6 tidak puas), dan Hanura (81,5 puas dan 7,2 tidak puas).



Parameter Politik Indonesia melakukan survei dengan metode menelpon responden (telepolling) selama periode 3-8 Februari 2021.



Populasi survei adalah warga Indonesia yang telah memiliki hak pilih sesuai Undang-undang yang berlaku. Sampel sendiri sebanyak 1.200 responden dari berbagai provinsi di Indonesia. Sementara margin of error survei sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (tan/jpnn)