Survei PSI: Mayoritas Anak Muda Pemalang Pilih Mansyur Hidayat

jpnn.com, JAKARTA - Panel Survei Indonesia (PSI) merilis hasil survei preferensi politik Generasi (Gen) Z dan Milenial di Kabupaten Pemalang menjelang Pilkada 2024.

Direktur eksekutif PSI Bagas Mahendra menyatakan survei itu memotret elektabilitas calon bupati Pemalang lima bulan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.

"Survei dilakukan dengan mewawancarai responden dengan tatap muka sebanyak 1280 responden Gen Z dan Milenial berusia 17-40 tahun. Mereka dipilih melalui metode multistage random sampling, dengan margin of error ± 2,74 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," kata Bagas dikutip, Senin (15/7).

Hasil survei Calon Bupati Pemalang dengan pertanyaan terbuka atau on the spot ,siapa tokoh yang akan dipilih sebagai Bupati Pemalang jika pilkada digelar saat ini kepada responden yang mewakili masyarakat Pemalang menghasilkan pilihan secara Top of Mind.

Menurut PSI peringkat satu Mansyur Hidayat sebagai petahana dipilih sebanyak 32,6 persen, kedua Anom Widiyantoro 19,2 persen.

Ketiga Agus Sukoco 11,7 persen, dan keempat Iskandar Ali Syahbana 5,6 persen.

Kemudian, kelima Eka Prasetya Wardoyo 4,3 persen, keenam Nur hidayat 2,1 persen dan ketujuh Heri setiawan 1,8 persen.

Lalu, kedelapan Istadi 1,6 persen, kesembilan Dwi hartono 1,1 persen, sepuluh Nurkholis 1,1 persen, 11 Eka Widodo 0,9 persen 12 Edi Susilo 0,6 persen, dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 17 persen.