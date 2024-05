Surveyor Indonesia Sosialisasikan I-SIM for Cities Bersama Kementerian Bappenas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menggelar Kick-Off SDGs Action Awards 2024 bertema Inovasi menuju Indonesia Emas: Keterkaitan Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan, dan Industri Hijau.

Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Indonesia’s SDGs Action Awards merupkan ajang apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia, antara lain pemerintah daerah.

Melalui ajang ini, Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia menyasar terbukanya berbagai praktik-praktik baik di seluruh lapisan stakeholder agar dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas dan mendorong percepatan target pencapaian SDGs di 2030.

Secara khusus, pemerintah daerah kota bisa mengikuti penilaian I-SIM for Cities yang merupakan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).

I-SIM atau Integrated Sustainable Indonesia Movement pada tahun ini telah berjalan selama tiga tahun, diawali oleh I-SIM for Cities untuk Pemerintah Daerah Kota pada 2022, I-SIM for Regencies untuk Pemerintah Daerah Kabupaten pada 2023, dan I-SIM for Cities di tahun ini.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna dalam sesi paparannya menjelaskan alasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten yang bergantian.

“Pelaksanaan program I-SIM untuk Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten memang diselenggarakan secara bergantian, untuk memberi ruang pengungkapan dan kemudian ruang perbaikan pada daerah-daerah yang telah mengikuti, sehingga kemudian dapat ada continuous improvement hingga kita bersama-sama dapat mencapai target agenda 2030," ujarnya.