Suzuki New Carry Moncer di Segmen Kendaraan Komersial Ringan

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan Suzuki New Carry sukses mendominasi dan mengungguli penjualan kendaraan komersial ringan secara nasional sepanjang 2023, dengan angka penjualan 44.391 unit.

Pikap New Carry juga sekaligus berkontribusi sebesar 54 persen untuk penjualan ritel Suzuki secara keseluruhan.

Performa penjualan yang positif dari New Carry dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang turut meningkatkan produktivitas bisnis para pelanggan kendaraan komersial Suzuki.

Mengacu data dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2023 memang menunjukkan hasil positif yaitu berada pada kisaran 4,5 sampai 5,3 persen

Asst. to Dept. Head of 4W Sales PT SIS Randy R. Murdoko mengungkapkan apresiasi terhadap pencapaian New Carry sebagai kendaraan niaga ringan yang menjadi andalan untuk mendukung wirausaha di tanah air.

“Selain kendaraan passenger yang turut memberikan catatan penjualan positif terutama melalui kendaraan hibrida, kendaraan komersial Suzuki melalui New Carry juga merajai penjualan retail kendaraan komersial ringan secara nasional. Sepanjang 2023, New Carry berhasil mendominasi market share penjualan low pick up nasional sebesar 49 persen,” kata Randy dalam keterangannya, Minggu.

New Carry memiliki desain fleksibel dengan daya angkut yang besar mencapai 1 ton dengan ukuran bak yang luas untuk membawa berbagai barang bawaan.

Sering digunakan sebagai kendaraan untuk menunjang aktivitas penjualan, New Carry juga hadir dengan biaya yang cukup terjangkau baik dari biaya pembelian hingga biaya kepemilikan.