Suzuki Tebar Promo Sambut Lebaran 2023, Ertiga Sampai Pikap Carry

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberikan program penjualan menarik untuk mendukung persiapan mudik lebaran tahun ini.

"Calon konsumen bisa datang langsung ke diler Suzuki terdekat untuk mendapatkan program penjualan yang berlaku selama April 2023,” terang Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales Randy R. Murdoko, dalam siaran pers, Kamis.

Suzuki menghadirkan penawaran dan promo penjualan menguntungkan bagi banyak model, seperti DP atau uang muka sebesar 10 persen, bunga kredit menarik, dan pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Promo itu berlaku untuk pembelian All New Ertiga, XL7, dan Baleno selama April 2023.

Kemudian tambahan cashback sebesar Rp 4 Juta untuk All New Ertiga dan Baleno, serta tambahan cashback Rp 3 Juta untuk XL7 jika melakukan penukaran (trade-in) mobil lamanya melalui Suzuki Auto Value.

Tidak hanya itu, Suzuki juga berikan program penjualan untuk produk unggulan lainnnya antara lain Suzuki S-Presso yang dapat segera dimiliki hanya dengan uang muka/DP menarik sebesar 10 persen.

Adapun untuk SX4 S-Cross promo khusus berupa Total Down Payment (TDP) sebesar 15 persen.

Suzuki juga memberikan tawaran bunga kredit rendah dan juga pilihan tenor cicilan yang beragam hingga 7 tahun.