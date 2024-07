Tak Masalah Dilangkahi Aaliyah Massaid, Zahwa: Selama Adikku Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Zahwa Massaid turut berbahagia atas pernikahan adiknya, Aaliyah Massaid dengan Thariq Halilintar.

Sebagai kakak, dia senang sang adik telah menemukan pasangan hidupnya.

Terlebih menurutnya, Thariq merupakan sosok pria yang baik.

"Aaliyah itu adik saya dan she's my baby. Jadi, sangat amat terharu dan i'm just really happy dan bahagia Aaliyah telah menemukan seseorang yang dapat mencintai dia dengan setulusnya. I mean Thariq is a great guy (maksudku, Thariq adalah pria yang luar biasa). I'm just really happy (aku senang sekali)," ujar Zahwa Massaid di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7).

Dia pun tak meminta sesuatu kepada Aaliyah Massaid yang melangkahinya atau menikah duluan.

Zahwa, bahkan mengaku semula dirinya tak tahu bahwa orang yang dilangkahi harus diberi hadiah.

"Awalnya juga saya enggak tahu malah harsu dikasih apa-apa. Tetapi mereka sih yang ngomong ke aku, 'mau apa Zah?' Aku bilang terserah. Ya kita lihat saja. Tetapi kalau untuk khusus pelangkahan itu sudah dilakukan saat siraman ya," tuturnya.

"Tetapi untuk dilangkahin sih aku enggak peduli. Aku dari dulu sudah ada feeling bakal dilangkahin juga," sambungnya.