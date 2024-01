Tanggapi Survei Starpoll AMIN Menang di Jawa, TPN Ganjar-Mahfud Jadikan Bahan Evaluasi

jpnn.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud angkat suara mengenai survei Starpoll yang menyebut Anies-Muhaimin menang di Jawa. TPN memastikan menjadikan hasil survei itu sebagai catatan dan bahan evaluasi.

"Apa pun hasil survei dari lembaga mana pun tentu kami jadikan catatan dan bahan evaluasi," kata Juru Bicara TPN Chico Hakim saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).

Menurut dia, tingkat keterpilihan di Jawa secara keseluruhan tak bisa disimpulkan dalam satu survei. Sebab, sulit bagi salah satu paslon menguasai semua bagian Jawa.

"Dan kalau bicara Jateng dan Jatim, Ganjar-Mahfud tak punya keraguan sedikit pun bahwa kami akan menang di dua provinsi itu," ujar Chico.

Bahkan di Jawa Tengah, kata dia, akan ada lebih dari 50 persen suara untuk Ganjar Mahfud. Pihaknya punya jurus dengan terus menggencarkan blusukan.

"Baik itu caleg dari partai pendukung, sukarelawan, dan tentu capres-cawapres kami sendiri. Blusukan yang sudah menjadi trade mark kader PDI Perjuangan terbukti adalah yang paling efektif dalam meraih suara," ujar Chico.

LKPI StarPoll mencatat AMIN unggul secara head to head terhadap dua pasangan lain di enam provinsi di Pulau Jawa. Dari simulasi head to head antar paslon selalu menempatkan Anies-Muhaimin sebagai juara.

Anies-Muhaimin (47,4 persen) vs Prabowo-Gibran (40,6 persen). Anies-Muhaimin (57,4 persen) vs Ganjar-Mahfud (40,6 persen). Prabowo-Gibran (49,6 persen) vs Ganjar-Mahfud (24,1 persen).