TASPEN dan Mitsubishi Berkolaborasi, Bangun Properti Kelas Dunia di Indonesia.

jpnn.com, JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) melalui anak usaha Taspen Properti melakuan kerja sama dengan Mitsubishi Estate Co. Ltd. dalam pembangunan Oasis Central Sudirman Project.

Mengusung "Two Sudirman Jakarta", proyek itu sejalan dengan komitmen untuk mendukung stabilitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh Pit. Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto, President Director of Mitsubishi Estate Indonesia Yasuaki Oda, dan President Director of Greater China and Growth in Asia Pacific from Hyatt's Group Stephen Ho, di Royal Glasshouse Hotel Park Hyatt Jakarta.

Rony Hanityo Aprianto mengatakan TASPEN berkomitmen untuk menggerakkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan Investasi Asing Langsung (FDI) dengan pembangunan 'Two Sudirman Jakarta'.

"Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan kawasan berstandar internasional yang dapat bersaing secara global," kata Rony dalam siaran persnya, Jumat (2/8).

Proyek "Two Sudirman Jakarta" terdiri dari dua menara utama yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 2, Jakarta Pusat.



Gedung pertama, setinggi 30 meter, akan digunakan sebagai kantor, apartemen, hotel, skydeck, dan fasilitas ritel komersial.

Kemudian gedung kedua, dengan tinggi 270 meter akan digunakan sebagai residential condominium building.

Bersama Hyatt, "Andaz Jakarta Sudirman" akan menawarkan pengalaman yang menggabungkan desain mewah dan modern dengan budaya lokal.