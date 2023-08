Tata Janeeta Hadirkan Album Best of Me, Semudah Itu Jadi Andalan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tata Janeeta akhirnya mempersembahkan album terbaru yang bertajuk Best of Me.

Album hasil kerja sama dengan KFC Indonesia itu menghadirkan 10 hit single yang diaransemen ulang.

Salah satu lagu dalam Best of Me yakni Disempurnakan Cinta yang merupakan hasil kolaborasi Tata Janeeta dengan Once Mekel.

Baca Juga: Ini Arti Nama Anak Tata Janeeta dan Raden Brotoseno

Pada lagu Jatuh Cinta Lagi, dia berkolaborasi dengan suami tercinta, Brotoseno.

Selain sederet lagu hit, album Best of Me itu juga menyuguhkan single terbaru dari Tata Janeeta yang berjudul Semudah Itu.

Perempuan berusia 41 tahun itu mengatakan lagu Semudah Itu diangkat dari salah satu kisah nyata tentang perjuangan seorang ibu membesarkan anak lelakinya hingga menggapai kesuksesan.

Namun di masa dewasa, anak tersebut melupakan sang ibu lantaran kehadiran seorang wanita yang ternyata tidak direstui.

Wanita tersebut bahkan melarang lelaki tersebut untuk menemui ibu kandungnya.