Tega Banget Nih Ibu, Paksa Remaja Putri Begituan dengan Sejumlah Lelaki

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Perbuatan seorang ibu rumah tangga ini sungguh tega banget.

Dia memaksa seorang remaja putri begituan dengan sejumlah lelaki paruh baya.

Kasusnya kini telah ditangani Polres Aceh Utara.

Menurut Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal, pihaknya menangkap sembilan terduga pelaku.

"Seorang pelaku di antaranya ibu rumah tangga diduga muncikari berinisial NK (61). Sedangkan delapan lainnya diduga pria hidung belang," kata Faisal dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Delapan terduga pelaku masing-masing berinisial MY (45), AS (28), AR (63), AM (51), IS (68), YN (53), IB (51), dan RZ (54).

Mereka tercatat sebagai warga Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

Dia menyebut pengungkapan kasus ini berawal saat ayah korban yang selama ini tinggal di luar daerah mendapat telepon dari kerabatnya mengabarkan korban hamil.