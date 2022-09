Teknologi Mutakhir PowerCommerce Asia Memudahkan Bisnis Konvensional Go Digital

jpnn.com, JAKARTA - NextIcorn mempertemukan investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi di startup Indonesia dalam gelaran NXC International Summit 2022, pekan lalu. Ada lebih dari 600 pemimpin teknologi dan pendiri startup terpilih di Indonesia.

Chief Summit Executive NXC International Summit 2022, Edward Ismawan mengatakan, forum ini kembali hadir setelah 2 tahun harus absen akibat pandemi Covid-19.

Di mana, selama masa pandemi banyak kebiasaan baru, khususnya di dunia teknologi.

"Setidaknya dalam forum kali ini dihadiri lebih dari 150 venture capital yang datang, sehingga para startup yang datang akan mendapatkan pengalaman yang eksklusif meeting on one one dengan para venture capital,” ujarnya saat pembukaan NXC International Summit 2022.

NextIcorn diharapkan dapat mewujudkan program pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pertumbuhan ekonomi, lewat kelahiran unicorn-unicorn baru.

Event kolaboratif ini kembali mengundang startup-startup karya anak bangsa terbaik dan berpotensial, salah satunya Power Commerce Asia.

Dengan komitmen untuk melebarkan sayap digitalisasi industri, PT Mitra Semeru Indonesia (PowerCommerce Asia), ikut serta sebagai startup solusi teknologi yang siap sedia mewujudkan visi Indonesia menuju "The Digital Energy of Asia".

"Kami menghadirkan solusi bagi industri dalam melakukan transformasi dari bisnis konvensional menjadi perusahaan berbasis platform digital serta memperkuat kemampuan digital talent atau SDM dan mengoptimalkan infrastruktur logistik dan platform teknologi agar perusahaan-perusahaan dapat memastikan adaptasi perkembangan digital inovasi ke depan," ujar Founder sekaligus Chief Executive Officer PowerCommerce Asia, Hadi Kuncoro.