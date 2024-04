Temuan Studi Tanoto Foundation, Tempat Tinggal Pengasuh Memengaruhi Pengasuhan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Tanoto Foundation (TF) bekerja sama dengan School of Parenting menyelenggarakan studi “Optimizing Child Development Through the First Three Years: The Important of Responsive Parenting and Early Learning Stimulation”.

Studi kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengasuhan anak yang responsif dan ketersediaan bahan belajar di sekitar anak usia 0-3 tahun di Indonesia.

Temuan dari studi ini dipaparkan oleh tim studi dalam acara Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences (ACP 2024) ke-14 di Tokyo, Jepang, pada Jumat (29/3/2024).

Dalam paparan ini tim studi mengemukakan bahwa perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan tempat tinggal pengasuh menjadi elemen yang berpengaruh terhadap optimalnya pengasuhan anak.

“Makin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi orang tua atau pengasuh, cenderung kian baik pula kualitas pengasuhan terhadap anak, " kata ECED Ecosystem Lead, Tanoto Foundation Fitriana Herarti dalam paparannya dikutip Rabu (3/4).

Pengasuh dengan pendidikan lebih tinggi memberikan permainan yang lebih bervariasi, seperti mainan fisik-motorik, edukatif, dan imajinatif. Sebaliknya pengasuh dengan pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah memberikan lebih banyak aktivitas fisik seperti berlari, menarik, dan mendorong yang hanya melatih motorik.

Fitriana memaparkan orang tua dengan pendidikan lebih tinggi juga memiliki kesadaran yang lebih baik untuk menstimulasi anak dengan membacakan buku. Ditemukan bahwa hanya 21,4 persen dari responden yang membacakan anaknya minimal tiga kali seminggu, sedangkan 56,6% orang tua tidak pernah membacakan buku kepada anaknya.

"Temuan ini juga senada dengan rendahnya tingkat literasi di Indonesia yang juga perlu ditingkatkan,” sambung Fitriana.