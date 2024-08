Terapkan Prinsip Keberlanjutan, BTN Raih 4 Penghargaan EIA 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meraih sejumlah penghargaan dalam perhelatan ESG Initiatives Awards (EIA) 2024.

Penghargaan tersebut merupakan pengakuan publik atas komitmen BTN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional bisnisnya.

Dalam ajang tersebut, BTN menjadi salah satu bank peraih penghargaan di antara 21 perusahaan dan individu dengan mendapatkan empat awards.

Di antaranya Best ESG Investing Innovation, Best ESG Reporting & Transparency, Best Sustainable Finance Leadership, dan Best Integrated ESG Champion in Risk Management untuk Wilson Arafat, selaku Enterprise & ESG Risk Management Division Head BTN.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan penghargaan dalam bidang ESG membuktikan konsistensi BTN sebagai bank yang terdepan dalam penerapan prinsip-prinsip ESG dan inovasinya.

Hal ini tertuang dalam framework, inisiatif, dan roadmap ESG 2023-2028 yang telah dijalankan BTN di seluruh aktivitas bisnisnya, dalam mewujudkan misi ESG-nya, yakni Become the ESG Champion in the banking industry.

“Kami terus menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap lini bisnis. Komitmen ini terlihat dari kemauan kuat dan partisipasi BTN untuk menjadi anggota United Nations Environment Programme Financial Initiative (UNEP FI) pada tahun lalu, dalam rangka menjalankan Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perbankan yang Bertanggung Jawab (UN Principles for Responsible Banking),” ujar Setiyo.

Penghargaan ESG Initiatives Awards (EIA) 2024 merupakan ajang corporate rating yang mengajak seluruh pelaku industri untuk terlibat dalam proses transformasi yang inovatif guna mengoptimalkan penerapan berbagai aspek keberlanjutan di Tanah Air.