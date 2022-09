Teratai Group Raih 2 Penghargaan Properti Indonesia Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - Teratai Group meraih dua penghargaan dalam kategori, Property Development untuk proyek Teratai Villas dan Rising Star Developer untuk skala korporasi melalui ajang penghargaan Properti Indonesia Award 2022.

Teratai Villas diberikan penghargaan sebagai The Promising Villa Development in Bali, sedangkan Teratai Group berhasil dinobatkan sebagai The Prospective New Comer Property Developer in Bali.

Penghargaan tersebut diraih atas pencapaian Teratai Group yang sukses mengembangkan beberapa proyek hunian baru di Bali dan langsung terserap habis (sold out) dalam waktu singkat, meski di tengah pembatasan yang diakibatkan Covid-19.

Baca Juga: Waktu Khusus Untuk Ziarah Kubur Agar Lebih Dekat dengan Penghuninya

Beberapa proyek tersebut di antaranya; Teratai Villas, Teratai Grand Village, The Promenade serta Royal Teratai.

Trophy Properti Indonesia Award diterima langsung oleh Direktur PT Teratai Agung Kencana (Teratai Group), I Gede Arya Wijaya.

I Gede Arya Wijaya menuturkan dua tahun Teratai Group mampu membuktikan keseriusan dan komitmennya dalam melahirkan proyek-proyek berkualitas dan tentunya dengan harga yang kompetitif untuk market di Bali.

Baca Juga: Perubahan Iklim Dapat Menyebabkan Komoditas Kopi jadi Langka

“Penghargaan PIA 2022 menjadi bukti nyata bagi Teratai Group untuk tetap menghadirkan produk yang inovatif dan berkualitas. Terima kasih kami ucapkan kepada tim yang sudah bekerja keras dan solid, termasuk berbagai dukungan dari pemerintah kepada sektor properti dan industri pariwisata di Bali. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi kami untuk terus berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang,” harap I Gede.

Properti Indonesia Award 2022 mengusung tema Building Back A Stronger Business to Ensuring Property Industry Viability.