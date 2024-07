Terobosan Masif, BP2MI Ekspansi dan Menjajaki Peluang Kerja PMI di Kanada

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) benar-benar mewujudkan tagline 2024 "Gerak Massif, Kerja Progressif" yang tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk transformasi di internal, tetapi juga dilakukan lewat eskpansi kerja sama secara eksternal. Hal itu senada dengan spirit kolaborasi yang terus-menerus yang digelorakan Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Baru baru ini, BP2MI melakukan kunjungan kerja ke Kanada dalam rangka memperluas peluang kerja di Kawasan Amerika Utara. Dalam kunjungan itu, delegasi yang dipimpin Sekretaris Utama BP2MI Rinardi melakukan courtesy call dengan Duta Besar RI untuk Kanada Daniel Tumpal Simanjuntak di Wisma Indonesia di Ottawa, Kamis (11/7).

Rinardi mengatakan bahwa BP2MI berkomitmen menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi New Brunswick, Kanada, di sektor kesehatan dengan skema G to G (government to government). Menurut Rinardi, tidak menutup kemungkinan provinsi dan teritori lainnya di Kanada, juga akan menyusul dalam menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia.

"BP2MI dalam agenda kunjungan kerja ini adalah untuk menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi New Brunswick, Kanada. Komitmen BP2MI untuk berbenah dalam kerja sama dan aktif membangun kolaborasi dengan semua pihak akan kami pertahankan. Ke Kanada, kerja sama tidak sebatas di New Brunswick semata, peluang ini terbuka di daerah lainnya yang ada di Kanada," ujar Rinardi dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Menurut Rinardi, BP2MI juga ingin memperluas kerja sama penempatan PMI di sektor lain dengan pihak Pemerintah Kanada, yang belum pernah dijajaki sebelumnya. Dengan demikian, BP2Mi tidak sekadar menutup diri pada ruang kerja sama yang parsial.

"Sudah barang tentu kami juga tidak terfokus dan menutup diri dalam skema kerja sama tertentu. Untuk itu, dalam kunjungan ini BP2MI menggarap, berikhtiar membangun dialog dalam rangka mencari peluang kerja di sektor lainnya. Semua yang kami lakukan ini demi para pekerja migran Indonesia, demi Indonesia tercinta," kata mantan Sestama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), itu.

Duta Besar RI untuk Kanada Daniel Tumpal Simanjuntak bersama jajarannya menyambut baik kunjungan kerja BP2MI itu. Dia pun menyambut baik rencana BP2MI untuk memperluas kerja sama tersebut.

"Kami menyambut baik kehadiran rombongan dari BP2MI dalam rangka kunjungan kerja. Prinsipnya, kami ikut memberi support dan menyampaikan informasi, atau apa saja yang diperlukan di Kanada. Terkait kerja sama ini sangatlah baik, sehingga kami sudah pasti memberikan dukungan atas hal tersebut," kata Daniel dalam keterangan yang sama.