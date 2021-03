The Apprentice: ONE Championship Edition Gelar Red Carpet Premiere

jpnn.com, JAKARTA - ONE Championship™ (ONE) menggelar red carpet untuk para kandidat The Apprentice: ONE Championship Edition di The Glasshouse di Andaz Singapura pada Rabu, (17/3) malam.

Hadir dalam acara tersebut Chairman dan CEO ONE Championship Chatri Sityodtong, Senior VP of Corporate Development and Strategy ONE Championship Niharika Singh, dan Executive Producer of Refinery Media Karen Seah.

Serta kandidat Alvin Ang, Irina Chadsey, Joy Koh, Monica Millington, Jessica Ramella , Nazee Sajedi, dan Roman Wilson.

Adapun tamu istimewa yang hadir di antaranya Presiden Grup ONE Championship Hua Fung Teh, Co-Founder dan CEO Grup Catcha Group Patrick Grove, dan bintang kelas atomweight ONE Ritu Phogat.

The Apprentice: ONE Championship Edition akan tayang perdana malam ini di AXN, mitra siaran resmi Asia, dengan tambahan siaran gratis di seluruh benua yang akan menyusul.

Para kandidat hadir dalam red carpet dengan memakai busana dari BOSS untuk bersiap menyambut malam luar biasa, yang menampilkan pemutaran eksklusif episode pertama.

Kemudian tanya jawab dengan para kandidat, dan banyak lagi.

Sebagai informasi, The Apprentice: ONE Championship Edition mengundang 16 kandidat yang dipilih dari seluruh dunia untuk bersaing dalam kompetisi berisiko tinggi yang melibatkan bisnis dan tantangan fisik.