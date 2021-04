Makin Seru, Jangan Lewatkan Episode 7 The Apprentice: ONE Championship Edition

jpnn.com, JAKARTA - Acara The Apprentice: ONE Championship Edition makin seru untuk disaksikan lantaran persaingan antara kandidat semakin ketat.

Terbaru, episode 7 The Apprentice: ONE Championship Edition akan tayang pada Senin, (3/5).

Sembilan kandidat tersisa, semuanya bersaing untuk posisi yang didambakan sebagai Chief of Staff ONE Championship, dan tawaran pekerjaan senilai USD250 ribu untuk bekerja sebagai anak didik Chairman dan CEO ONE Championship Chatri Sityodtong dalam bisnis.

Dalam episode pekan depan, top ONE atomweight Ritu The Indian Tigress Phogat dan juara bertahan ONE Women's Strawweight World Champion 'The Panda' Xiong Jing Nan bergabung dengan para kandidat, dan memasuki cage bersama para kandidat, yang masing-masing akan mengetahui bagaimana rasanya menjadi seorang seniman bela diri.

Bergabung dengan Chatri dan Penasihatnya Niharika Singh sebagai Juri Tamu di babak kompetisi ini adalah Melissa Kwee, CEO National Volunteer and Philanthropy Centre.

Ritu Phogat adalah Peraih Medali Emas Commonwealth Wrestling, dan putri dari pelatih gulat legendaris India Mahavir Singh Phogat.

Dia saat ini berlatih di Evolve MMA yang terkenal di Singapura, dimana dia mengasah kemampuannya dalam seni bela diri campuran.

Didorong oleh ayahnya untuk fokus pada seni bela diri, Xiong Jing Nan menjadi Juara Dunia MMA pertama di Tiongkok pada 2018.