The Body Shop Green Ramadan Ajak Masyarakat Ciptakan Harmoni Jiwa, Sesama & Semesta

jpnn.com, JAKARTA - The Body Shop® Indonesia hadir dengan kampanye bertajuk Green Ramadan: Refresh and Reconnect This Ramadan.

CEO The Body Shop® Indonesia Aryo Widiwardhono menjelaskan kampanye ini mengajak menyebarkan pesan untuk menyegarkan kembali jiwa serta terhubung lebih baik dengan Tuhan, sesama dan semesta, sekaligus berbuat kebaikan di bulan suci ini.

The Body Shop® Indonesia juga menginisiasi dan mengumpulan donasi untuk Sekolah Bisa yang bertujuan menciptakan pendidikan yang transformatif bagi anak-anak kurang mampu yang tinggal di sekitar daerah tempat pembuangan sampah.

“Kali ini, The Body Shop® ingin mengajak semua untuk memulai amal ibadah yang tidak hanya bermakna bagi jiwa pribadi dan sesama, namun juga baik bagi bumi dan kelestarian alam. Green Ramadan menjadi langkah nyata The Body Shop® Indonesia untuk memulai tujuan mulia ini dengan melakukan berbagai aktifiitas yang ramah lingkungan, namun tetap disertai dengan semangat yang penuh kreasi dan inovasi," ujar Aryo, Senin (19/4).

Tantri Namirah, Campaign Lead Influencer Green Ramadan The Body Shop® Indonesia menuturkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh The Body Shop® Indonesia sangat relevan dengan pesan-pesan yang ingin dia sebarkan kepada masyarakat luas.

"Mulai dari hari pertama Ramadan, saya telah melakukan #TBSGreenRamadan challenge. Berbagai kegiatan untuk melestarikan alam yang dibuat oleh The Body Shop® sangat mudah untuk dilakukan dalam kegiatan sehari-hari kita. Saya percaya apabila kita secara konsisten melakukan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita, semesta juga dapat terpelihara kelestariannya," ujarnya.

Pada kesempatan ini The Body Shop® Indonesia juga bekerjasama dengan komunitas Du Anyam untuk menghantarkan bingkisan kepada orang-orang tercinta, sekaligus terhubung kembali dengan alam melalui anyaman dan kotak kerajinan yang terbuat dari bahan alami, sekaligus mendukung restorasi lahan gambut dan hutan.

Du Anyam merupakan perusahaan sosial yang memberdayakan lebih dari 1.000 perempuan Indonesia di 50 desa di Nusa Tenggara Timur dan Papua melalui kerajinan tenun lokal.