Perkumpulan Penulis Indonesia ALINEA Menggaungkan Isu Lingkungan dengan Wahana Kreatif

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Penulis Indonesia ALINEA bersama Tumbuh High School sukses menghidupkan isu lingkungan dalam acara The End of Semester Celebration (TEoSC) 2024 bertajuk “Art for the Earth.”

Acara ini berlangsung meriah di aula Lippo Mall Yogyakarta, menampilkan tema-tema dari seri buku Bumiku Kelak yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan masa depan bumi serta pentingnya pelestarian lingkungan, Jumat (13/12/2024).

Suasana kemeriahan acara The End of Semester Celebration (TEoSC) 2024 bertajuk “Art for the Earth” Tumbuh High School. Foto: Dok. ALINEA

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ini, Tumbuh High School yang dipimpin Kepala Sekolah Ibu Khristi Listianawati, sebelumnya telah mengadakan Workshop Pre-TEoSC bertema "Climate Conversation: an Action for the Earth" pada 4 November 2024.

Workshop tersebut menghadirkan pemantik ahli, Dhandhun Wacano, Ph.D. dan Ikrom Mustofa, M.Sc., yang memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan perubahan iklim dan langkah konkret yang dapat diambil oleh generasi muda.

Acara puncak dihadiri lebih dari 250 pengunjung, termasuk siswa, guru, dan orang tua murid.

Alinea sendiri menghadirkan dua penulis muda Bumiku, yakni Khalifah Anggara Puri Mahacinta dan Emmanuel Joshua La Jati Nugroho.