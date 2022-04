The Body Shop Green Ramadan, Hadirkan Hantaran Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Hari Raya Idul Fitri, The Body Shop® Indonesia hadir dengan sebuah kampanye bertajuk Share More Kindness with The Body Shop® Green Ramadan.

Hantaran (gift) selalu menyertai kehadiran kita di momen besar kumpul dengan keluarga di Hari Raya.

The Body Shop® Indonesia yang dikenal sebagai sustainable beauty brand hadir dengan berbagai pilihan gift yang lebih personal dalam paket Create Your Own Gift, dikemas dari bahan yang bisa dipakai berulang, kemasan yang sustainable.

Ratu Ommaya, Head of Values, Community, dan PR The Body Shop® Indonesia menjelaskan, The Body Shop® kembali menghadirkan gift yang isinya dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang kita cintai.

"Tentu saja di tahun ini kami juga hadir dengan kemasan gift yang sustainable. Di mana semua bahannya dapat digunakan kembali, terlihat lebih cantik dan juga menjadi partisipasi aktif kita dalam melestarikan alam semesta," jelasnya.

Koleksi gift ini dijual mulai dari harga Rp 79.000 hingga Rp 1.239.000. Untuk kartu ucapan disediakan secara khusus.

"Kartu ucapan ini terdapat bibit tanaman di dalamnya sehingga bisa ditanam. Jadi, tidak ada kemasan yang terbuang menjadi sampah," seru Ratu Ommaya.

Gift dan kartu ucapan yang ramah lingkungan ini dipersembahkan sebagai bagian dari usaha mengurangi sampah plastik sekali pakai, terutama dalam konteks volume sampah plastik yang dihasilkan selama bulan Ramadan yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya.