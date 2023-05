The Kayon Valley Resort Hadir di Tengah Hutan Ubud

jpnn.com, UBUD - Kayon Hotels and Resorts terus melebarkan sayapnya.

Resor ketiga, The Kayon Valley Resort kini dibuka di tengah rimbunnya hutan Ubud.

Terletak di Banjar Nagi, Desa Petulu, resor dengan tagline truly Ubud essence ini berada tepat di atas aliran sungai Petanu.

The Kayon Valley Resort juga mempertahankan ciri khas arsitektur yang ramah lingkungan dan tidak lupa sebuah patung Kumbakarna, sebagai ikon dari The Kayon Hotels and Resorts juga dibangun tepat di samping kolam renang atas tebing yang indah menghadap ke rerimbunan hutan Ubud.

Sebuah wedding chapel yang terbuat dari bambu juga dibangun di sebelah kolam renang indah ini.

Untuk tamu yang ingin mengadakan upacara pernikahan yang sakral dengan nuansa tropis dan natural, maka Puspaka Wedding Chapel dapat menjadi pilihan yang tepat.

Terdiri dari 22 kamar tipe villa dengan kolam renang privat di masing-masing kamar, The Kayon Valley Resort memperkenalkan empat tipe villa yang cocok untuk tamu yang sedang berbulan madu atau mereka yang ingin menginap di resor dengan suasana alam yang sunyi.

Mulai dari kategori Kayon Valley Pool Villa hingga Kayon Premier Villa with Jacuzzi, tiap kamar menghadirkan ciri khas Bali yang kental dengan fasilitas dan amenitas yang mewah.