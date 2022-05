The Love Punch Hingga Raging Fire Tayang Bulan Ini, Simak Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - KlikFilm meramaikan bulan ini dengan menghadirkan karya sineas dunia yang pernah mejeng di Festival Film Cannes, seperti Souad, The Innocents, dan Just To Be Sure.

Ada juga film lainnya, seperti Amd Then We Danced, Sozhou River, Love Punch, Notorious Nick, Dual, Now Is Good, dan AO : The Last Hunter, Dead Fall.

Kemudian, ada juga film Mandarin seperti Raging Fire, A Year End Medley, The Battle At Lake Changjin, Legend Of The Demon Cat dan Coffin Home.

Berikut sinopsis beberapa film yang tayang di KlikFilm mulai Mei 2022:

And Then We Danced

Film drama yang disutradarai oleh Levan Akin ini ditayangkan perdana di bagian Director's Fortnight di Festival Film Cannes 2019.

And Then We Dance terpilih sebagai perwakilan Swedia untuk Film Fitur Internasional Terbaik di Academy Awards ke-92.

AO: The Last Hunter

Film ini dimulai di Siberia Utara dengan dua Neanderthal; A? (Simon Paul Sutton) dan Boorh (Craig Morris) mengantarkan makanan ke klan mereka. Suatu hari, beruang kutub menyerang dan membunuh seorang pria yang menjaga gua.

Ao dan Boorh mengejarnya untuk membalaskan dendam. Ao berhasil membunuh beruang itu, tetapi Boorh terbunuh. Setelah kembali dari perburuan, Ao menemukan bahwa klannya, termasuk istri dan Néa muda mereka, dibantai di gua.