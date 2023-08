The New You Institute Berkembang Meluaskan Terciptanya Transformasi Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Dr. Zulfikar Alimuddin, Chairman The New You Institute, hingga kini terus mengembangkan proses belajar bermakna yang menjadi andalan dan fokus utama lembaga yang dipimpinnya sejak 2012.

Implementasi penerapan framework ini dia tularkan pada kelas diskusi Knowledge Management for Innovation yang digelar oleh MBA ITB Jakarta bulan lalu.

Tak hanya bersiap menjemput Indonesia Emas 2045, pesatnya perubahan zaman membuat Dr. Zulfikar Alimuddin bersama tim merangkum tahapan belajar yang komprehensif, N.E.W Learning Journey, sebagai suatu urutan yang padu mulai dari Need Analysis, Exploration, hingga bermuara pada tumbuhnya Wisdom.

Terdapat empat fase yang disebut dengan 4H (Head, Heart, Hand, Habit) pada tahapan Exploration, keempatnya saling menguatkan bagi individu agar semakin memahami pengetahuan yang dipelajari dan memudahkan dirinya untuk menginternalisasi, hingga dengan mudah diimplementasikan, dan dapat memberi dampak bagi diri dan lingkungannya.

Sejalan dengan individu yang berhasil mengembangkan diri melalui proses belajar bermakna, maka institusi tempat individu berkembang juga akan merasakan dampak baiknya.

Seiring perjalanan institusi dari 2012 hingga sekarang, pola pikir itu dimanifestasikan ke dalam tiga pilar kompetensi yaitu Leadership, Performance dan Innovation yang dijabarkan ke dalam berbagai program dengan pendekatan Training, Mentoring, Coaching dan Consulting (TMCC) melalui metode penyampaian N.E.W Learning Journey.

“The New You Institute sesungguhnya lahir dari keinginan saya untuk menjangkau khalayak yang lebih luas untuk membantu mereka menjadi The New You, seseorang yang dapat menorehkan keberadaanya di dunia ini lewat tindakan dan mendorong mereka untuk mencapai performa terbaik mereka," ujar Dr. Zulfikar Alimuddin.

Dr. Zulfikar Alimuddin percaya ketika seseorang telah berhasil meraih cara pandang baru, harapan dan motivasi baru dan tindakan dan kebiasaan baru, maka sejatinya individu tersebut telah meraih dirinya yang baru.