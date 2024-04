NBA Playoffs: Lakers Kalah Secara Dramatis dari Denver Nuggets di Gim 5

jpnn.com - DENVER - Juara bertahan NBA Denver Nuggets lulus ke semifinal Wilayah Barat NBA Playoffs, setelah menyingkirkan LA Lakers 4-1 (format best of seven).

Pada gim ke-5 yang digelar di kandang Nuggets, Ball Arena, Denver, Selasa (30/4) siang WIB, Denver Nuggets menang secara dramatis 108-106.

Saat pertandingan tersisa 4,6 detik dan skor sama kuat 106-106, bintang Nuggets Jamal Murray melakukan penetrasi ke key hole Lakers.

Dengan sebuah tembakan sederhana, tetapi akurat, Murray mencetak poin dan mengubah kedudukan menjadi 108-106.

Pada 3,5 detik tersisa, Lakers gagal mencetak poin dan gim usai.

Gim ke-5 Nuggets vs Lakers

Kuarter 1: 28-24

Kuarter 2: 22-29

Kuarter 3: 31-26

Kuarter 4: 27-27

Game Leaders:

Points:

Denver Nuggets: Jamal Murray (32)

LA Lakers: LeBron James (30)

Rebounds:

Denver Nuggets: Nikola Jokic (20)

LA Lakers: Anthony Davis (15)

Assists

Denver Nuggets: Nikola Jokic (9)

LA Lakers: LeBron James (11)

“Berteriaklah untuk Lakers, mereka memberi kami seri yang hebat,” kata Murray seperti dikutip dari ESPN.

Babak I NBA Playoffs Wilayah Barat Nuggets vs Lakers

Gim 1: Lakers at Nuggets 103-114

Gim 2: Lakers at Nuggets 99-101

Gim 3: Nuggets at Lakers 112—105

Gim 4: Nuggets at Lakers 108-119

Gim 5: Lakers at Nuggets 106-108