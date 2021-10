Tiga Aksi Korporasi Besar BRI untuk Pertumbuhan Bekelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah melakukan tiga aksi korporasi besar untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Direktur BRI Sunarso mengatakan aksi korporasi dilakukan dalam menjalankan proses bisnisnya sebagai fokus utama.

Menurut dia, tiga aksi korporasi besar tersebut merupakan bagian dari pertumbuhan bisnis BRI yang dilakukan secara anorganik dan proses value creation.

Selain itu pertumbuhan bisnis BRI juga dilakukan secara organik melalui continuous improvement pada proses bisnis, untuk penciptaan nilai setiap hari.

"Ini sejalan dengan visi BRI menjadi The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion Of Financial Inclusion," ujar Sunarso dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Sunarso menjelaskan tiga aksi korporasi yang dimaksud:

1. Konsolidasi BSI saham

Konsolidasi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan peningkatan saham hingga empat kali lipat, dari sebelum konsolidasi sekitar Rp 500 per lembar.

Saat ini, lanjut dia, saham BSI telah mencapai kisaran harga Rp 2.000 per lembar.