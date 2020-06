Tiga Komponen Fundamental Ini Wajib Dimiliki Perwira TNI AL

Jumat, 26 Juni 2020 – 02:03 WIB

jpnn.com, SURABAYA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengadakan tatap muka dengan para perwira tinggi dan Perwira Menengah TNI AL wilayah Surabaya, yang digelar di Lounge Majapahit Koarmada II, Rabu (24/6).

Tatap muka tersebut adalah bagian dari rangkaian kunjungan kerja KSAL ke Surabaya, khususnya ke Koarmada II.

Tercatat 73 perwira terdiri dari 18 Pati dan 55 Pamen yang berasal dari Koarmada II, Kodiklatal, AAL, Pasmar 2, STTAL, Puspenerbal, Dinas Psikologi TNI AL, UPT Mabesal, Gartap III/Sby, para pejabat utama Kotama Surabaya dan perwakilan Komandan KRI.

Dalam sambutan selaku tuan rumah, Panglima Laksda TNI Heru Kusmanto mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih atas kehadiran KSAL.

Panglima juga menyampaikan bahwa kunjungan kerja pertama KSAL ini bukan hanya kunjungan biasa akan tetapi merupakan pulang ke rumah di Koarmada II, karena beliau dibesarkan di Koarmatim (sekarang Koarmada II).

“Arahan dan petunjuk yang akan Bapak berikan menjadi acuan untuk kami tindaklanjuti dan laksanakan dengan baik. Kebijakan dan keputusan yang akan disampaikan tentunya menjadi pedoman kami untuk dapat mengabdikan diri lebih baik lagi,” tegas orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini.

Sementara itu, Laksamana Yudo Margono dalam arahannya kepada seluruh perwira mengatakan, ada tiga komponen fundamental yang perlu dimiliki oleh perwira TNI AL di tengah tantangan dan tugas yang makin kompleks. Yakni Leadership, Profesionalisme dan Manajemen.

KSAL juga memerintahkan untuk memprioritaskan pendidikan bagi prajurit yang berprestasi, serta memberikan reward untuk kemajuan organisasi dan tidak membunuh karier prajurit sehingga tercipta The Right Man on the Right Job.