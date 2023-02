Tinder Tambah Sejumlah Fitur Keamanan Baru, Apa Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Tinder memastikan kenyamanan penggunanya melalui penambahan tiga fitur keamanan baru.

Selain itu, Tinder juga memperluas kata dan frasa yang dapat mendeteksi bahasa yang tidak pantas atau berbahaya.

Menurut laporan yang disiarkan New York Post, pengguna Tinder juga dapat memblokir profil sebelum dicocokkan di aplikasi.

Sebelumnya, pengguna dibatasi untuk 'tidak cocok' dengan orang lain, yang bisa dilakukan setelah mereka 'menyukai' profil satu sama lain.

Tinder mengeklaim ini akan memungkinkan orang untuk menghindari situasi canggung seperti melihat bos atau mantan pasangan mereka.

Aplikasi kencan itu juga mempermudah pengguna untuk melaporkan pesan yang menyinggung.

Pengguna Tinder berbayar juga akan memiliki akses ke “Mode Penyamaran”, dimana profil mereka hanya akan dibagikan dengan orang yang sudah “disukai”.

Pembaruan juga telah dilakukan pada filter aplikasi 'Does This Bother You' (DTBY) dan 'Are You Sure' (AYS) yang diluncurkan pada tahun 2021.