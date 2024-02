Top! BRI Life Raih Penghargaan Living Legend Company

jpnn.com, JAKARTA - PT. Asuransi BRI Life kembali menorehkan prestasi dengan mendapat dua penghargaan.

Pertama dinobatkannya BRI dengan predikat Living Legend Company in Fulfilling the Need for Life Insurance Protection for the Community Kategori Silver untuk Perusahaan berusia minimal 25 tahun, yang diberikan Warta Ekonomi melalui Indonesia Living Legend Awards 2024.

Penghargaan ini diberikan kepada Asuransi BRI Life, sebagai apresiasi di mana BRI Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang selama 36 tahun terus aktif dalam berinovasi, sehingga menghasilkan kinerja terukur serta reputasi dan inovasi terbaik yang dapat dibanggakan guna mendukung lajunya bisnis usaha.

Direktur Operasional BRI Life, Yossie William Iroth mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini.

“Penghargaan ini berhasil diraih tidak telepas dari kerja keras yang dilakukan oleh jajaran management dan seluruh karyawan BRI Life, dalam memberikan pelayanan asuransi terbaik bagi nasabah," ujar Yossie.

BRI Life, sambung Yossie berkomitmen untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

Hal ini tentunya juga ditopang oleh kinerja perusahaan yang kondusif agar tercipta iklam perusahaan yang positif dari seluruh aspek, sehingga BRI Life akan dapat terus bertahan dan berkembang ke arah yang lebih baik.

Penghargaan lainnya yang diterima BRI Life yakni The Best Indonesia Enterprises Risk Management VI - 2024 Gold Award - Excellent - Category : Life Insurance, dari Economic Review.