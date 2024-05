Traktor Nusantara Usung Inovasi Keberlanjutan di Forklift Exhibition 2024

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan alat berat, PT Traktor Nusantara kembali terlibat dalam perhelatan Forklift Exhibition 2024.

Event tahunan ini merupakan rangkaian International Auto Parts Accessories & Equip Exhibition (INAPA) yang diselenggarakan PT GEM Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15 – 17 Mei 2024.

Acara bertema "Leading The Way to Sustainability Through Electric Material Handling” ini sebagai rangkaian perayaan ulang tahun ke-50 PT Traktor Nusantara bertajuk “Bersama Nusantara Untuk Keberlanjutan”.

Material Handling Sales & Marketing Division Head PT Traktor Nusantara, Sri Mahendra mengatakan, dalam event itu pihaknya akan menampilkan model-model Forklift berbasis elektrik dengan fitur-fitur terkini.

"Salah satu fitur terbaru dari Toyota Forklift yang diperkenalkan, yakni Factory fitted Lithium Ion Battery melalui 60-8FBN Series," ujar Sri Mahendra, dalam keterangannya, Rabu (15/5).

Keunggulan dan efisiensi atas fitur tersebut sebagai jawaban serta memenuhi kebutuhan dalam memberikan solusi di sektor industrial dan pergudangan, terutama dalam mendukung prinsip ESG dengan teknologi yang ramah lingkungan.

Selain meluncurkan 60-8FBN Series,Traktor Nusantara menampilkan beberapa seri produk dari Toyota Forklift, BT, dan Raymond lainnya.

Antara lain 8FBE Series dengan fitur SEnS+, RRE180H2, Raymond 7720, 8FBR Series, LWE200, LHM230, LHE150, 8FBMT50, serta 8FBN Series.