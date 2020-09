TransJakarta Borong Piala di BUMD Marketeers Awards 2020

jpnn.com, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) meraih empat penghargaan dalam ajang BUMD Marketeers Awards 2020 oleh Mark Plus Inc, atas prestasinya memberi layanan di bidang transportasi pada masyarakat Jakarta.

Empat penghargaan tersebut adalah dalam kategori The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs (Bronze); The Most Promising Company in Branding Campaign (Bronze); The Most Promising Company in Tactical Marketing (Silver); dan yang paling membanggakan Special Mention: Entrepreneurial SOEs.

Direktur Utama PT TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Selasa, mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi bagi perseroan yang bekerja dalam pemenuhan kebutuhan transportasi bermutu, murah dan melayani seluruh masyarakat dan daerah di Jakarta.

"Bersyukur, Alhamdulillah....'Award ' itu artinya cara orang lain memandang kami, kalau dapat penghargaan seperti ini artinya ada pihak lain yang memandang kami cukup baik," kata Jhony.

Terlebih, kata Jhony, penilaian kategori Entrepreneurial SOEs ini ditinjau dari aspek Strategic, Tactical, & Special Mention, yang menitikberatkan pada kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen.

Lebih lanjut, kata Jhony, dengan penghargaan tersebut adalah pemacu semangat bagi TransJakarta agar bekerja untuk memberikan pelayanan lebih baik ke depannya.

"Ini pelecut semangat bagi kami ke depannya, pesan dari Bapak Gubernur juga bahwa penghargaan itu bukan tujuan, tapi bagaimana masyarakat DKI Jakarta merasakan manfaat yang besar dari kehadiran TransJakarta. Maka penghargaan ini akan jadi penyemangat untuk kami berbuat lebih banyak dan lebih baik," tutur Jhony menambahkan.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut mengapresiasi penyelenggaraan BUMD Marketeers Awards 2020 dan memberikan selamat kepada para pemenang.