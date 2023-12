Tutup Powerful Indonesia Campaign 2023, The Apurva Kempinski Bali Rayakan Bali’s Cultural Kaleidoscope

jpnn.com, NUSA DUA - Mengakhiri campaign Powerful Indonesia 2023, Apurva Kempinski Bali memberikan tribute terhadap warisan seni dan kecemerlangan budaya Bali melalui serangkaian acara di bulan Desember.

Mulai 1 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024, resor ini menyelenggarakan pameran ‘The Faces of Indonesia: Singapadu – Bali’ bekerja sama dengan Persatuan Seniman Singapadu, yang diwakili Cokorda Alit Artawan.

Perayaan berlanjut dengan 'Sekala Niskala Fashion Show by Franksland' pada 16 Desember 2023 yang menyoroti fashion dan aroma Bali.

Setelah menutup pameran lukisan 'Indonesia: The Land of Art', resor ini terus merayakan seni visual Indonesia melalui pameran topeng, 'The Faces of Indonesia: Singapadu – Bali.

Bekerja sama dengan Persatuan Seniman Singapadu yang dipimpin Cokorda Alit Artawan, pameran ini bertujuan untuk melestarikan warisan seni topeng Singapadu dan mendorong regenerasi seniman Singapadu.

"12 topeng karya Cokorda Alit Artawan yang dipamerkan menampilkan topeng Barong dan Rangda khas Singapadu," kata General Manager The Apurva Kempinski Bali Vincent Guironnet.

Director of Marketing The Apurva Kempinski Bali Melody Siagian menjelaskan terdapat beberapa pilar yang ingin ditonjolkan dalam kolaborasi kali ini.

“Dalam The faces of Indonesia kali ini kami ingin menampilkan kebudayaan dan tradisi Bali, karena dari awal tahun kita sudah menampilkan berbagai keragaman budaya daerah-daerah yang ada di Indonesia, tahun ini adalah Part of Craftsmanship the Powerful collaboration melalui pameran topeng yang akan kami lakukan bersama Cokorda Alit Artawan serta juga kolaborasi bersama Franklin Firdaus yang akan menampilkan koleksi parfume terbaru inspired by Bali yang unik di mana menyertakan kebudayaan dan tradisi Bali dalam proses pembuatannya,” katanya.