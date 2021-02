UMB dan Universitas Multimedia Malaysia Gelar Pengabdian Masyarakat di Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) bekerja sama dengan Universitas Multimedia Malaysia mengadakan program pengabdian masyarakat secara daring.

Program ini mengangkat tema Marketing Communication in Tourism and Digital Literacy in Pandemic Era, di SMAN 8 Tangerang pada 23 Februari 2021.

Pada kesempatan itu, Mr. Tan Gek Siang, Pengajar dari Faculty Of Business Multimedia University Malaysia berbagi pandangan tentang Tourism Industry In New Normal: Opportunities And Challenges in Malaysia. Dia menyampaikan pengalaman dari sudut pengalaman di Malaysia.

Program ini merupakan wujud implementasi dari salah stau Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian pada masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Program ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk menyejahterakan komunitas di lingkungan kampus khususnya dan masyarakat umum.

Acara ini dibuka oleh Assoc. Prof. Dr. Gerald Goh Guan Gan, selaku Dekan, Faculty of Business Multimedia University, Malaysia.

Goh Guan Gan mengaku senang bekerja sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Mercu Buana.

Dia ingin bertemu dan berkunjung kembali ke Indonesia, sayangnya di masa pandemi mobilitasnya menjadi terbatas.