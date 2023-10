Unik Banget, Down For Life Kolaborasi dengan Persis Solo dan Batik Keris

jpnn.com, SOLO - Band metal, Down For Life kembali menjalin kolaborasi dengan klub sepak bola Persis Solo.

Setelah berhasil merilis jersei kolaborasi beberapa waktu lalu, Down For Life dan Persis Solo kini menggaet brand yang telah menggeluti dunia batik selama lebih dari 1 abad yaitu Batik Keris.

Kolaborasi tersebut dirilis dalam bentuk kemeja dan lembaran kain batik yang dapat disesuaikan kebutuhan sendiri.

Batik itu dirancang oleh Efendi Mahmud, Jahlo Gomes, Kris dengan berdasarkan desain motif Suryo Negoro karya Gusti Paundrakarna yang merepresentasikan keturunan Pangeran Sambernyawa.

Tidak hanya itu, batik juga menampilkan simbol sayap alap-alap, kebisingan musik keras, motif optik Suryo Negoro yang dipadukan dengan warna merah, hitam dan sogam.

"Sebagai simbol perpaduan 'jiwa muda' Persis Solo, Down For Life dan Batik Keris," kata Stephanus Adjie, vokalis Down For Life, Sabtu (28/10).

Kolaborasi Persis Solo, Down For Life, dan Batik Keris dirilis dengan stok yang terbatas tepat pada Sumpah Pemuda (28/10).

Peluncuran batik tersebut diiringi dengan fashion show bersama anggota Down For Life dan pemain Persis Solo di Koridor Jalan Gatot Subroto Surakarta pada Sabtu, 28 Oktober mulai pukul 19.00 WIB.