Untuk Keempat Kalinya, Pupuk Kaltim Raih Platinum Rank Asia Sustainability Reporting Rating 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) meraih predikat tertinggi Platinum Rank, dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021, yang digelar The National Center for Sustainability Reporting (NCSR), bekerjasama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioner (ICSP).

PKT juga menerima Four Consecutive Year Achievement Award, atas dukungan perusahaan terhadap Sustainability Reporting dan ASRRAT sejak 2018.

Penghargaan diterima Direktur Operasi dan Produksi PKT Hanggara Patrianta, dari Executive Director NCSR Ali Darwin di Raffles Hotel Jakarta, pada Rabu (17/11).

Peringkat Platinum ASRRAT 2021 ini merupakan keempat kalinya yang diraih PKT, atas kinerja perseroan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dengan meningkatkan komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai konsep 3P (People, Profit dan Planet).

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi PKT untuk terus menjalankan aktivitas bisnis yang bertanggungjawab sesuai konsep keberlanjutan, dengan menitikberatkan pada aspek lingkungan, sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” tutur Hanggara.

Komitmen tersebut dituangkan PKT melalui laporan berkelanjutan, untuk mengukur capaian implementasi program pada berbagai aspek, sehingga kontribusi Perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, dengan evaluasi dan peningkatan secara menyeluruh.

Salah satunya dijalankan PKT melalui program PKT Proaktif, yang diinisiasi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkan.

Program ini menyasar seluruh aspek mulai kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakat hingga pemberdayaan.