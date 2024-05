Vastu Garden City Raih 2 Penghargaan di Ajang Ini

jpnn.com, JAKARTA - Cluster Vastu @Garden City yang dibangun di Jakarta Garden City, yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses — anak perusahaan dari PT Modernland Realty Tbk., berhasil meraih penghargaan Indonesia Property & Bank Award XVIII dan Indonesia myHome Award VII (Duo Award 2024) untuk Kategori: "Most Favorite Premium Housing Cluster With Garden Concept In East Jakarta".

Duo Award 2024 yang digelar oleh Journalist Media Network (JMN) mengambil tema “The Winner Road to Boom 2025” agar para penerima penghargaan semakin termotivasi untuk tetap berkarya serta membagikan inspirasi kepada pelaku usaha lain agar bisa tetap inovatif dan berkreasi dalam menjalankan bisnis.

Sementara bagi masyarakat, event ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur sebuah capaian prestasi serta membantu dalam memilih produk terbaik.

Penilaian berdasarkan hasil survei yang dilakukan sepanjang 2023 di Jabodetabek, serta penilaian Dewan Juri dan Redaksi Majalah Property & Bank dan myHome.

Acara penyerahan penghargaan Duo Award 2024 berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (20/5).

Penghargaan Duo Award 2024 diterima oleh Sales Manager Jakarta Garden City, Hendrik Dharmawan.

“Kami bersyukur Vastu @Garden City meraih penghargaan Indonesia Property & Bank Award (IPBA) XVIII dan Indonesia myHome Award VII (Duo Award 2024). Penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen maupun khalayak industri properti di Indonesia," tutur Kelvin O Lesmana, Direktur Utama PT Mitra Sindo Sukses.

"Kami akan mengembangkan Vastu @Garden City secara paripurna sehingga menjadi pilihan utama para home seeker yang ingin tinggal di dalam kota Jakarta," imbuhnya.