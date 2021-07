Verstappen Tak Terbendung di GP Austria

jpnn.com, SPIELBERG - Pembalap Belanda Max Verstappen semakin memperlebar jaraknya sebagai pemuncak klasemen setelah tampil dominan menjuarai Grand Prix Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (4/7) malam WIB.

Itu merupakan kemenangan ketiga beruntun bagi Verstappen, yang semuanya dimenangi dari posisi start terdepan dan kelima kalinya tanpa jeda bagi Red Bull musim ini.

Pembalap Mercedes Valtteri Bottas mengeklaim tempat kedua setelah finis 17,973 detik berselang dan Lando Norris melengkapi podium di peringkat tiga, menjaga tren selalu finis dengan poin untuk tim McLaren musim ini.

"Luar biasa kalau boleh jujur, mobil ini tak bisa dibayangkan. Di setiap ban yang kami pasang, sangat menyenangkan dikendarai. Upaya yang luar biasa dari seluruh tim, dua pekan di sini luar biasa," kata Verstappen.

The undisputed master of the Red Bull Ring ????



Win number 14 for @Max33Verstappen!#AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/CwRmAOybsm — Formula 1 (@F1) July 4, 2021