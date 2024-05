VNL 2024: Jepang Taklukkan Kuba 3-2, Cek Skor Set ke-5, Paling Menarik

jpnn.com - RIO DE JANEIRO - Jepang memukul Kuba pada Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2024 Putra, di Maracanazinho, Rio de Janeiro, Sabtu (25/5) pagi WIB.

Tim dari Negeri Matahari Terbit itu menang setelah bangkit dari ketertinggalan 11-14 pada tie-breaker (set ke-5) dan menghindari sembilan kali match point Kuba.

Tie-breaker adalah set penentuan dalam format best of five yang harus dimainkan jika dua tim masih sama kuat. Set ke-5 seharusnya hanya sampai poin 15, tetapi jika terjadi skor 14-14, jus, maka pertandingan harus diselesaikan hingga ada tim yang unggul dua poin.

Jepang memenangi set ke-5 itu dengan 22-20, untuk melengkapi kemenangan 3-2 (18-25, 25-22, 25-23, 19-25, 22-20).

"Jepang dan Kuba bertarung dalam salah satu duel paling menarik di turnamen sejauh ini. Tim Asia muncul sebagai pemenang setelah melakoni pertandingan dua jam, untuk tetap menjadi tim yang tak terkalahkan," bunyi ulasan di laman Volleyball World.

Jepang yang belum diperkuat dua bintangnya, Yuki Ishikawa dan Ran Takahashi, tetap terlihat dahsyat dengan bintang-bintang lainnya seperti opposite Yuji Nishida, setter Masahiro Sekita, dan middle blocker Akihiro Yamauchi.

"Pertandingan tersebut berjalan seperti rollercoaster. Kuba unggul terlebih dahulu dan Jepang lalu merebut dua set berikutnya. Kuba menang di set keempat, memaksa dilakukannya tie-breaker."

"Kuba unggul 14-11 dan nyaris menang, tetapi Jepang bangkit untuk menyangkal sembilan match point Kuba, sebelum Nishida memastikan poin terakhir untuk mengeklaim kemenangan timnya," kupasan awak Volleyball World.