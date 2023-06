Wadah Akselerasi Bisnis Apotek, SwipeRX IPEC Hadir di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Ikatan Apoteker Indonesia apt. Noffendri, S.Si mengapresiasi kehadiran SwipeRx di tengah-tengah masyarakat.

Sebab, aplikasi itu dinilai banyak memberikan solusi teknologi terkini yang dapat dengan mudah dimanfaatkan apotek.

SwipeRx juga mengembangkan sayap menjadi mitra bisnis dalam kampanye Sahabat Terpercaya Apotek di kota-kota cakupan di wilayah Indonesia.

Baca Juga: PTUN Jakarta Tolak Gugatan Calon Mahasiswa Apoteker UTA 45

Upaya ini diwujudkan dalam Roadshow ke kota-kota di Indonesia yang akan diselenggarakan mulai 2023.

Melalui Roadshow dengan tema “Accelerating Pharmacy Services and Public Health with Technology”, SwipeRx IPEC menjadi the 1st Indonesia Pharmacy Expo & Conference, wadah edukasi untuk mengakselerasi bisnis apotek khususnya dan kesehatan masyarakat secara umum.

Adapun bentuk giat tersebut dalam bentuk seminar bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur, di mana selain memberikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi pesertanya, juga menawarkan solusi aplikasi pengadaan kebutuhan bagi apotek-apotek baru yang dapat dimulai dengan menggunakan aplikasi SwipeRx Belanja.

SwipeRx juga berkolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa timur menyelenggarakan SwipeRx IPEC : Indonesian Pharmacy Expo & Conference.

Acara tersebut digelar pada pada Sabtu (17/6) di Hotel Vasa Surabaya mulai pukul 08.00 - 20.00 WIB.