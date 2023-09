Wajahnya Terlihat Awet Muda, Kim Bum Beri Bocorannya Nih

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan, Kim Bum bakal menyapa penggemarnya di Indonesia dalam acara fan meeting bertajuk Between U and Me di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Dalam konferensi pers menjelang fan meeting yang digelar Sabtu (2/9), Kim Bum mengungkapkan rahasianya awet muda.

Pasalnya, pemain drama Korea (drakor) Boys Over Flowers itu seakan tak menua.

Banyak penggemar, bahkan yang menyangka aktor asal Korea Selatan itu vampir karena wajahnya yang seakan tidak bertambah tua.

Menanggapi hal tersebut, Kim Bum justru tertawa dan menyebut bahwa dirinya memang vampir.

"Iya, saya memang vampir," ujar Kim Bum seraya bergurau, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu.

Pria 34 tahun itu mengaku tak memiliki rahasia perihal wajahnya yang terlihat awet muda.

"Enggak ada rahasianya juga sih, jadi bersyukur saja," kata Kim Bum.