Wajib Sertifikasi Menjadi Faktor Fundamental Menuju Ekosistem Halal Indonesia Maju

jpnn.com, JAKARTA - Halalin memeriahkan acara Halal Fair 2023 dengan menghadirkan Booth dan Talkshow di Theater 2 Hall 3 ICE BSD Tangerang, 8-10 Desember 2023.

Acara ini juga dihadiri oleh Embassy of Sudanese, Embassy of Palestine dan Embassy of Tunisia beserta pelaku usaha lokal dan internasional.

CEO Halalin Yuliana Z Mega menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat dan kehadiran yg penuh keramaian dalam halal fair 2023 ini.

Yuliana memulai dengan sebuah kata kunci, bahwa untuk menuju Indonesia Maju 2045, diperlukan faktor fundamental Halal.

"Untuk mencetak generasi yang maju, kita harus persiapkan semua hal terbaik, salah satunya adalah unsur halal yang harus dijaga agar melahirkan generasi terbaik yang sedang dalam proses perencanaan saat ini menuju masa emas mereka di 2045 kelak," ujar Yuliana yang menjadi narasumber Utama dalam talkshow dengan tema "Wajib Halal Makanan dan Minuman 2024, Menambah Value Produk Barang dan Jasa UMKM Makanan dan Minuman.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki undang-undang wajib halal yang melindungi warga negaranya.

"Halal menjadi hal penting bukan hanya untuk umat muslim, tetapi seluruh warga negara karena didalam unsur halal ada kebaikan dan mewajibkan sertifikasi halal artinya menjamin kebaikan untuk warga negara indonesia," jelas Yuliana.

Ia menambahkan, dengan adanya Wajib halal ini membuka ladang profesi baru yaitu penyelia halal. " Profesi ini sama seperti Pengacara, namun ibaratnya kita pengacara di bidang halal. Awalnya saya menjadi Penyelia Halal 2022, karena banyak klien dan hanya berdua akhirnya tidak mampu bergerak sendiri, kami berdayakan alumni pesantren untuk bisa masuk dan berkontribusi di bidang penuh manfaat ini." Serunya.