Wakil Ketua MPR: Perjuangan Mengembalikan Hak Bangsa Palestina Harus Konsisten Dilakukan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan upaya memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina harus konsisten dilakukan.

Sebab, menurut dia, upaya tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang menjujung tinggi kemanusiaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari Moerdijat pada diskusi daring bertema Keberpihakan Perempuan Pancasila: Bentuk Solidaritas untuk Perempuan dan Anak-Anak di Konflik Palestina-Israel yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (12/6).

"Solidaritas pada yang tertindas, menderita, termarjinalkan dan mengalami subordinasi merupakan panggilan kemanusiaan yang menembus semua sekat perbedaan dan setiap struktur kuasa," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (13/6).

Diskusi yang dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR Arimbi Heroepoetri itu menghadirkan sejumlah narasumber.

Mulai dari Willy Aditya (Anggota DPR), Athiqah Nur Alami (Kepala Pusat Riset Politik BRIN sekaligus penulis artikel 'Why we need feminism to call for a cease-fire in Gaza').

Narasumber lainnya, yaitu Andy Yentriyani (Ketua Komnas Perempuan), dan Dina Y Sulaeman (Pakar Geopolitik Timur Tengah yang juga Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran)

Hadir pula Eva Kusuma Sundari (Direktur Sarinah Institute) sebagai penanggap.