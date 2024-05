Wamendag Jerry: Kebijakan Proteksi Idealnya untuk Industri yang Kompetitif

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan bahwa proteksi terhadap industri domestik adalah perlu dan sangat penting, khususnya terhadap industri yang kompetitif.

Namun, terhadap industri yang tidak kompetitif yang mengakibatkan biaya tinggi secara ekonomi tidak perlu lagi diproteksi.

“Justru dengan kita memacu industri domestik untuk lebih kompetitif maka industri kita akan dapat bersaing dan dapat meningkatkan kualitas dari industri itu sendiri,” kata Jerry Sambuaga, Senin (20/5/2024).

Menurut Jerry Sambuaga, competition makes us better, especially our local products 'persaingan menjadikan kita lebih baik, terutama produk-produk lokal kita’.

"Kadang kala kita harus agak memaksa industri lokal untuk bersaing mulai dari tingkat lokal, nasional, regional dan global," ujar Jerry yang juga Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) itu.

Menurut Jerry, kadang kala proteksi terlalu berlebihan terhadap industri domestik yang tidak kompetitif.

Hal ini berdampak pada kemungkinan membuat proses negosiasi perjanjian dagang di tingkat internasional menjadi lebih sulit.

"Mungkin ini momen yang tepat untuk kita mencoba mengkaji kembali proporsionalitas dan objektivitas dari kebijakan yang terlalu proteksionis terhadap industri yang tidak kompetitif," ujar Jerry