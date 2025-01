Warga Bisa Nikmati Buah Beri Premium Gratis di Jakarta, Ini Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia buah beri premium, Driscoll’s meluncurkan kampanye Berries On The Go di 3 lokasi kawasan Jakarta dan sekitar mulai 5-25 Januari 2025.

Kampanye tersebut akan hadir di Chillax, tepatnya Di Herloomarket dan depan Butler's Steak. Selain itu, hadir pula di Batavia PIK.

Salah satu perusahaan global penyedia Beri tersebut akan menghadirkan berbagai aktivitas, di antaranya mencicipi buah gratis dan pemainan interaktif eksklusif.

Baca Juga: 10 Makanan yang Baik untuk Otak

Andy Sun selaku Senior Director Driscoll’s Asia, menjelaskan kampanye itu merupakan bagian dari inisiatif global yang bertujuan untuk mendorong masyarakat Indonesia mengadopsi gaya hidup sehat.

“Kami mendorong masyarakat Indonesia untuk mulai mengadopsi gaya hidup sehat dengan memilih beri sebagai camilan bergizi yang dapat dinikmati setiap hari," kata Andy melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1)

Didirikan di California pada tahun 1904, perusahaan itu dikenal karena inovasi dan pembiakan alami yang menghasilkan rasa, tekstur, dan kesegaran yang unggul.

Setiap buah beri yang ditawarkan diklaim telah terjamin rasa dan nutrisinya, sehingga memberikan pengalaman yang memuaskan bagi konsumen.

Adapun dua jenis buah beri yang dikabarkan akan diboyong, Driscoll’s di antaranya Raspberries dan Blackberries.