Waspada, Ini 4 Bahaya Makan Mentimun Secara Berlebihan

APAKAH Anda suka mengonsumsi mentimun? Mentimun biasanya dikonsumsi begitu saja, diolah dalam bentuk salad, hingga dalam bentuk air mentimun.

Mentimun kaya air, yang berarti merupakan salah satu makanan yang bisa meredakan rasa haus Anda.

Buah hijau ini (ya, mentimun adalah buah, bukan sayuran) penuh air dan memiliki aroma melon yang ringan.

Kaya akan vitamin B, vitamin C, vitamin K, kalium dan tembaga, mentimun tidak hanya akan membuat Anda terhidrasi, tetapi juga bisa membantu menghindari kekurangan nutrisi dan menurunkan risiko banyak penyakit.

Namun begitu, berlebihan mengonsumsi mentimun juga tidak baik untuk kesehatan Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman India.

1. Bisa membuat Anda mengandung gas

Sementara makan mentimun membantu pencernaan dan sembelit, itu juga bisa menyebabkan kelebihan gas, menurut laporan di Eat This Not That.