Watsons Gelar Promo, Diskon 75% Hingga Ekstra Voucer Rp 50 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Watsons kembali menghadirkan promo istimewa ‘Watsons 10.1 New Way For Your Health & Beauty’ yang berlangsung pada 10-12 Januari 2024.

Kali ini Watsons menawarkan diskon hingga 75% untuk produk kesehatan dan kecantikan dari brand favorit.

Watsons 10.1 New Way For Your Health & Beauty hadir sebagai apresiasi kepada pelanggan setia untuk merayakan awal tahun dengan memanjakan diri dan menciptakan pengalaman belanja yang tak terlupakan.

“Watsons 10.1 New Way For Your Health & Beauty ini dapat menjadi teman setia self-care atau merawat diri pelanggan dalam mewujudkan hidup yang lebih sehat dalam menemani kegiatan produktif sehari-hari,” ujar Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati.

Pelanggan bisa menikmati diskon fantastis pada Watsons 10.1 New Way For Your Health & Beauty ini pada berbagai kategori produk, termasuk perawatan kulit, produk kecantikan, produk kesehatan seperti diskon sampai dengan 75% plus voucer hingga 50 ribu, special price 10.1.

Kemudian flash voucer pada 10-12 Januari, flash sale, voucher deals, gratis ongkir, diskon tambahan khusus Watsons Club member, voucher Click & Collect Express (CCE) hingga 25 ribu, serta deretan great offer pada produk-produk top brand seperti Senka, Maybelline, Garnier, L'Oreal, Ultima II, Revlon, Avoskin, Skintific, Wardah, Make Over, Tavi, Crystallure, Dettol, Blackmores, Lifefun, Watsons Brand dan masih banyak lagi.

Tidak lupa Top Spender Competition berhadiah medical check-up voucher, beauty voucher, dan Watsons shopping, setelahnya, beragam voucer menarik masih bisa ditemukan lewat ‘Thank You Sale’ yang berlangsung sampai 15 Januari 2024.

Khusus pembaca setia, dapatkan potongan spesial dengan menggunakan kode voucer DDAY101.