Weda Mauve yang Kini Jadi Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Weda Mauve terus mencuri perhatian pendengar musik di Indonesia.

Dalam usia 15 tahun, penyanyi, penulis lagu, dan produser muda itu mempu melahirkan karya-karya yang patut diperhitungkan.

Weda telah merilis album perdana yang bertajuk DENIAL pada Juni 2022 lalu.

Pada tahun itu, dia juga berhasil masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards pertama untuk kategori Video Musik Terbaik berkat lagu Distraction.



Pemilik nama asli Weda Nanda Mahawira Ciptawan itu baru-baru ini menyuguhkan karya teranyar yang berjudul Loving You is a Sin.

Lagu berdurasi 3 menit yang disuguhkan dalam Bahasa Inggris itu berkisah mengenai sebuah kisah sempurna yang terbelenggu oleh untaian nista dan rahasia:



Sama dengan karya-karya Weda sebelumnya, Loving You is a Sin digarap langsung oleh sang musisi.

Dia juga dibantu oleh Dawairama dan vokalis D'MASIV sekaligus penggerak label Semesta Records, Rian Ekky Pradipta.

Uniknya, lagu Loving You is a Sin nyaris menjadi bagian dari album DENIAL sebelum kemudian digantikan oleh lagu lain yang berjudul Forever Mad.



"Lagu Loving You is a Sin memiliki genre dan narasi yang berbeda dengan keseluruhan album DENIAL. Aku memutuskan untuk menjadikan lagu ini sebagai bonus track untuk album DENIAL yang akan segera aku ekspansi menjadi deluxe album," kata Weda.

Menurut musisi asal Surabaya itu, Loving You is a Sin berisi lirik yang seolah-olah menyiratkan beberapa petunjuk alias easter egg mengenai haru-biru.