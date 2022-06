Westlife Janjikan Suguhan Intim di Konser The Wild Dreams Tour 2023

jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser Westlife “The Wild Dreams Tour 2023 Jakarta” telah habis terjual sejak dijual pada 28 Mei lalu, kata promotor dalam keterangan resminya.

Konser band asal Irlandia ini akan diselenggarakan di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada 11 Februari 2023.

Westlife mengawali konsernya pada musim panas ini dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama di Stadion Wembley, London.

Baca Juga: Westlife Tinggalkan Kenangan Manis di Sam Poo Kong

Grup vokal yang beranggotakan Shane, Nicky, Mark, dan Kian menjanjikan suguhan intim untuk pengemarnya pada konser kali ini.

Mereka akan membawakan semua lagu hits, seperti Swear It Again, Flying Without Wings, dan World of our Own.

Selain itu, lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk Wild Dreams juga akan dibawakan.

Westlife merupakan boyband terbesar pada abad 21, albumnya yang telah sukses terjual lebih dari 55 juta keping di seluruh dunia.

Mereka juga menjadi satu-satunya grup musik yang mempunyai tujuh lagu hits No.1 di tangga lagu musik di Inggris.