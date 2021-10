WhatsApp, Facebook, dan Instagram Down, Telegram Langsung Melambung

jpnn.com - Kembali ke zaman batu. Itulah sebagian ungkapan yang disampaikan warganet seiring aplikasi Facebok, WhatsApp, dan Instagram yang tiba-tiba tidak bisa digunakan atau down pada Senin (4/10) malam.

Tiga aplikasi itu dimiliki Facebook, Inc. sebuah perusahaan penyedia layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat (AS).

Para pengguna Facebook sempat menyangka ada masalah pada koneksi internet menyusul munculnya tulisan ‘error page’ pada browser atau aplikasi peramban.

Namun, ada pula pesan yang muncul: "Sorry, something went wrong. We're working on it and will fix it as soon as we can”.

Juru bicara WhatsApp melalui Twitter mengungkapkan bahwa penyedia aplikasi pesan itu tengah berupaya memperbaiki masalah yang muncul dan segera mengirimkan info terbaru sesegera mungkin.

“Kami menyadari bahwa beberapa orang mengalami masalah dengan WhatsApp saat ini,” ujarnya.

Down Detector sebagai penyedia platform daring pengukur status website mencatat adanya lonjakan besar pada laporan tentang aplikasi Facebook dan Messenger yang sedang tumbang.

Hingga pukul 16.54 waktu London, Down Detector mencatat 27 ribu laporan mengenai Facebook sedang down. Adapun laporan tentang Messenger yang down mencapai 2.000.